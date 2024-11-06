В Минске заявили, что переизбрание Трампа навряд ли усугубит ситуацию в мире

В комментарии SHOT она отметила, что ситуация в связи с этими событиями вряд ли усугубиться, а в лучшее представители Белоруссии верят всегда.

«Тем более разрядка в отношениях в интересах самой Америки, а Америка, как известно, для нового хозяина Белого дома — прежде всего», — отметила Эйсмонт.

6 ноября американские СМИ опубликовали данные после выборов президента в США. Согласно нескольким источникам, республиканец Дональд Трамп набрал 277 голосов, что таким образом делает его 47-м президентом страны.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что США могут прекратить конфликт на Украине очень быстро. По его словам, ключевым фактором этого является завершение выборов в Штатах.