В четверг, 20 февраля, на обложке британского журнала The Economist появились изображения президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Оба лидера были изображены сидящими за столом.

В СМИ отметили, что эта неделя стала самой печальной для жителей Европы.

«При Дональде Трампе больше нельзя рассчитывать на то, что Америка придет на помощь Европе во время конфликта», — говорится в материале журнала.

В статье отмечается, что во время своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности американский вице-президент Джей Ди Вэнс подверг критике Европу и напомнил, что ни одного представителя европейских стран не пригласили на переговоры в Эр-Рияд.

Однако, как подчеркивается в материале журнала, проблемы Европы не ограничиваются этими дипломатическими нюансами и оскорблениями. Представители СМИ отмечают, что европейские страны оказались в сложной ситуации из-за устаревшего подхода к миру, который базируется на многосторонних соглашениях и общих идеалах.

В ходе телефонного разговора, который состоялся 13 февраля между президентами России и США, был обсужден широкий круг вопросов. В том числе лидеры двух стран уделили внимание украинскому кризису и ситуации на Ближнем Востоке.

18 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде прошли первые за три года переговоры между Россией и США. По итогам встречи лидеры двух стран выразили удовлетворение результатами переговоров. Президент России подчеркнул, что с удовольствием встретится с американским коллегой в ближайшее время. В Кремле не исключили возможности проведения встречи до конца текущего месяца.

Ранее первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что США в скором времени могут отказаться от финансирования Украины.