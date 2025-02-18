Дональд Трамп потребовал от Украины выплатить Америке $500 млрд за помощь, оказанную за последние годы. Об этом сообщило издание The Telegraph.

По мнению Трампа, украинские власти обязаны выплатить США $500 млрд, чтобы рассчитаться за всю помощь, которая была оказана за время СВО. Долг должен гаситься не только и не столько за счет средств, сколько за счет добычи полезных ископаемых, использования украинской инфраструктуры, ее портов и других объектов. Украина обязана передавать США 50% от всех своих доходов в счет погашения долга.

«Этот пункт означает: сначала заплатите нам, а потом кормите своих детей», — указал журналистам информированный источник.

Отмечается, что требование такой суммы превосходит те репарации, которые были потребованы с Германии по итогам Первой мировой войны. Получается, что США получают под контроль всю украинскую экономику. Некоторые эксперты считают этот план фактической колонизацией страны. Другие же заявляют, что подобная программа выгодна для украинцев, поскольку позволяет им продолжать борьбу против России.

Ранее сообщалось, что повышение торговых пошлин на металлы из Европы в США может привести к захвату американцами сталелитейной промышленности в Евросоюзе. После того, как европейский бизнес начнет банкротиться из-за нехватки мест сбыта продукции, законсервированные заводы будут скуплены бизнесом из Соединенных Штатов. Такое допущение сделали аналитики.