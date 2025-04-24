Министерство юстиции в Италии сделало все возможное, чтобы не выполнять ордер Международного уголовного суда на арест президента РФ Путина. Об этом рассказала газета Corriere della Sera.

По утверждению издания, итальянский министр юстиции Карло Нордио так и не принял меры, чтобы выполнить постановление, которое вынесли судьи в Гааге. Этот документ застрял в недрах министерств вместо того, чтобы быть направленным генеральному прокурору. Только тот может отправить решение об аресте в Апелляционный суд, после чего оно примет свою юридическую силу для дальнейшего исполнения. Тем самым ордер превратился в бумажку, которая не имеет никакого значения.

«Правительство Италии дало понять, что считает глав государств и правительств защищенными иммунитетом, который оберегает их от судебных исков, по крайней мере, до тех пор, пока они находятся у власти», — указали журналисты.

Ранее сообщалось, что на территории Республики Сербской произошла попытка задержания главы республики Милорада Додика. Работники Государственного агентства расследований и охраны предприняли попытку ареста Додика, однако их остановили сотрудники национального Министерства внутренних дел. Отмечается, что власти страны собираются квалифицировать эту попытку ареста как «вооруженный мятеж».