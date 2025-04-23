По имеющейся информации, сотрудники Государственного агентства расследований и охраны (SIPA) предприняли попытку ареста Додика, однако их остановили сотрудниками Министерства внутренних дел (МВД) Республики Сербской.

Издание отмечает, что власти страны собираются квалифицировать эту попытку ареста как «вооруженный мятеж».

19 апреля Милорад Додик заявил о предполагаемой переброске 40 британских военнослужащих в Боснию и Герцеговину с намерением его ликвидировать. Он утверждал, что ему предлагали «уйти в сторону», чтобы избежать конфронтации с британскими войсками.

Додик тогда заявил, что не планирует отступать, даже если для его задержания будет направлено НАТО.

Этот инцидент совпадает с серьезными судебными проблемами, с которыми сталкивается Додик. В феврале 2025 года боснийский суд приговорил его к году лишения свободы с запретом на занятие государственных должностей на шесть лет за неисполнение решений верховного представителя по Боснии и Герцеговине, который контролирует выполнение Дейтонских соглашений.

Ранее глава Республики Сербской Милорад Додик заявил, что Германии и другим странам Евросоюза нужно перестать демонизировать президента РФ Владимира Путина.