Стало известно о переносе даты встречи Лаврова и Рубио

Госсекретарь США Марко Рубио и глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров не встретятся на этой неделе, их встреча отложена. Об этом сообщила телерадиокомпания CNN.

Ранее пресса сообщала, что встреча глав дипломатических служб России и Соединенных Штатов состоится в четверг, 23 октября. Теперь же журналисты опровергли эти данные.

«Ожидаемая встреча Рубио с его российским коллегой Сергеем Лавровым пока отложена. Пока неясно, почему встреча не состоится на этой неделе», — указали они.

Есть информация, что у глав дипломатических ведомств разные ожидания по поводу прекращения конфликта на Украине, и этим объясняется перенос даты их встречи.

Ранее Лавров заявил, что Россия открыта к диалогу и готова «с открытыми объятиями» сотрудничать с любыми государствами — при условии, что взаимодействие будет строиться на принципах равноправия и взаимного уважения, а не на основе диктата и навязывания чужой воли. Он критически высказался о ситуациях, когда партнерам диктуют условия сотрудничества: например, ограничивают использование государственной символики или ставят в унизительное положение.