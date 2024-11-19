Бундесвер инициировал широкомасштабную подготовку гражданского персонала предприятий к потенциальным конфликтам с Россией. Об этом сообщила газета FAZ, ссылаясь на утвержденный политиками документ под названием «Оперативный план Германии».

В этом документе акцентируется внимание на важной роли экономики в оборонной системе. Отмечается, что глава регионального командования Гамбурга Йорн Плишке предложил предприятиям организовать обучение водителей грузовиков, отмечая возможные вакансии, которые могут возникнуть в Восточной Европе в случае войны.

Также компаниям рекомендовано повышать осведомленность сотрудников относительно вопросов безопасности, принимая во внимание угрозы шпионажа, кибератак и диверсий.

Как сообщает источник, в Германии начались тренировки по координации работы гражданского персонала и вооруженных сил. Например, в Гамбурге прошли учения под названием Red Storm Alpha, на которых отрабатывались методы защиты портовых объектов.

«Оперативный план Германии» также включает перечень критически важных инфраструктурных объектов, требующих особой защиты.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Москва не имеет намерений нападать на страны НАТО. Он подчеркивал, что западные политики запугивают население мнимой российской угрозой. По мнению российского лидера, такие заявления лишь усугубляют напряженность в международных отношениях.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что специальная военная операция (СВО) на Украине продолжается как война между Россией и НАТО.