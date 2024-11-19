Песков: СВО продолжается как война между Россией и НАТО

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что специальная военная операция (СВО) займет еще некоторое время из-за участия НАТО в конфликте.

В эфире индийского информационного агентства ANI он подчеркнул, что текущие события рассматриваются как война не только между РФ и Украиной, но и как противостояние с Западом. Его слова приводит ТАСС.

«Я не думаю, что возможно ответить на вопрос, когда она (СВО — прим. ТАСС) может закончиться, когда это может подойти к концу. Но единственное, что я могу вам сказать, это закончится, как только мы достигнем наших целей», — сказал Песков.

­Он также отметил, что киевский режим отказывается рассматривать возможность переговоров с Россией, что дополнительно усложняет ситуацию и делает невозможным мирное разрешение конфликта в ближайшее время.

Ранее украинское издание «РБК-Украина» сообщило, что ВСУ впервые применили дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь РФ. Чуть позже Министерство обороны РФ сообщило, что ВСУ использовали шесть таких ракет для ударов по объектам в Брянской области ночью.

Как ранее заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Владимир Путин выразил четкую позицию по ударам дальнобойными ракетами США по России.