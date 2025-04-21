Стало известно о планах Лондона увеличить выпуск 155-мм снарядов в 16 раз

Британская компания BAE Systems намерена увеличить выпуск 155-мм артиллерийских боеприпасов в 16 раз в ближайшие два года. Об этом сообщило издание The Times.

Отмечается, что это решение обусловлено необходимостью увеличения снарядов на фоне растущих потребностей в оборонных ресурсах и нехватки боеприпасов в стране.

BAE Systems, единственный производитель 155-мм снарядов в Великобритании, также планирует увеличить выпуск мощного взрывчатого вещества гексогена. Это решение связано с тем, что Европа сталкивается с трудностями в массовом производстве взрывчатки.

Как пишет The Times, компания внедряет уникальную технологию децентрализованного получения гексогена, которая не требует строительства новых заводов. Это позволит наладить автоматизированное производство, способное изготовлять до 100 тонн взрывчатки в год.

Ситуация с дефицитом боеприпасов в Великобритании усугубляется и тем, что значительная часть военных запасов была передана Украине, что создало ряд проблем для британских вооруженных сил, которые нуждаются в надежных поставках боеприпасов для обеспечения своей обороноспособности.

Ранее стало известно, что Британия отправила Украине $991 млн с погашением за счет дохода от активов России.