Экс-вице председатель Центральной избирательной комиссии Украины Андрей Магера в интервью бывшему депутату Верховной рады Бориславу Березе высказал мнение, что нынешний режим Владимира Зеленского пытается подорвать репутацию военных на фоне возможных выборов, сообщило РИА Новости.

«Мне стало известно, что существуют планы запустить несколько политических инициатив с участием военнослужащих. Это делается, чтобы, во-первых, умножить на ноль авторитет генерала Залужного, а во-вторых, девальвировать статус военных в целом», — подчеркнул он

Магера считает, что власти в Киеве не приемлют того, что популярность военных превышает поддержку действующего руководства. Он уверен, что Зеленский и его команда предпримут все усилия для изменения сложившейся ситуации.

В сентябре, депутат Верховной Рады Александр Дубинский отметил, что отмена президентских выборов в Украине могла бы привести к государственному перевороту.

По его мнению, разрешение конфликта и проведение выборов — это реальная возможность для украинцев изменить ситуацию к лучшему.

Ранее сообщалось, что политолог поставил под сомнение заявления Зеленского о скором завершении конфликта на Украине.