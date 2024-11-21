Президент США Джозеф Байден решил подставить победителя выборов президента Дональда Трампа, разрешив ВСУ наносить удары ракетами ATACMS вглубь российской территории. Об этом со ссылкой на источники в Вашингтоне сообщило издание American Thinker.

Отмечается, что это решение Байдена связано не только с поддержкой Украины, но также преследует политические цели внутри США.

Администрация Байдена, опасаясь возможных последствий в конфликте на Украине, рассматривает эскалацию конфликта как способ снизить шансы Трампа попытки урегулировать этот кризис мирным путем.

Источники уточняют, что сторонников эскалации в Белом доме заставляет принимать такие меры страх перед возможными военными трибуналами и последствиями.

Издание The New York Times ранее сообщило, что это первое разрешение со стороны Байдена на использование американских дальнобойных ракет для нанесения ударов по целям в глубине России.

19 ноября украинские вооруженные силы нанесли удар по Брянской области, использовав шесть баллистических ракет ATACMS. По информации Министерства обороны РФ, жертв и пострадавших нет, но была повреждена некоторая инфраструктура.

Ранее глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что Дональд Трамп мог знать о планах Джо Байдена разрешить ВСУ наносить удары вглубь российской территории.