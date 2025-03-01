Украинская делегация еще час ждала аудиенции после ссоры Зеленского с Трампом

Украинская делегация еще на протяжении часа ожидала в Белом доме подписания сделки по редкоземельным металлам после того, как Зеленский устроил скандал. Об этом сообщил портал Axios.

После встречи Зеленского и Трампа в Вашингтоне, сделка между Украиной и США по добыче редкоземельных металлов была сорвана. Тем не менее, украинская делегация еще на протяжении часа сидела в отдельном помещении и ожидала того, что произойдет подписание соглашения по полезным ископаемым.

«Затем госсекретарь Марко Рубио и советник по национальной безопасности Майк Уолтц вышли из Овального кабинета, подошли туда, где сидел Зеленский, и сказали ему уйти», — указало издание.

Журналисты сослались на информацию, полученную в Белом доме от некоего высокопоставленного лица.

Ранее госсекретарь Соединенных Штатов Рубио заявил, что Зеленский обязан принести Трампу извинения, иначе его ждут серьезные неприятности. По его словам, отношения между США и Украиной могут быть непоправимо испорчены, если Зеленский сохранит свое положение, оставшись у власти.