Представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас признала серьезное негативное влияние антироссийских санкций на экономики стран Центральной Азии. Об этом пишет ТАСС.

На встрече в Ашхабаде представитель ЕС Кая Каллас подтвердила, что ограничительные меры создают существенные экономические трудности для региона, так как Европа всячески борется с обходом антироссийских санкций.

Европейские эксперты уже разработали 16 пакетов санкций и готовят семнадцатый. Несмотря на очевидный экономический ущерб для стран Центральной Азии, в ЕС настаивают на продолжении санкционной политики.

На министерской встрече присутствовали представители Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Стороны обсудили предстоящий саммит в Самарканде и возможные механизмы минимизации экономических рисков.

Помимо прочего, Каллас заявила, что главной целью санкций якобы является остановка военных действий, несмотря на побочные экономические эффекты для стран региона.

Ранее власти РФ допустили пересмотр отношений с Арменией при ее вступлении в ЕС.