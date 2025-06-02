Силы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 2 мая сбили 162 вражеских беспилотника над российскими регионами. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

За этот период было зафиксировано активное вражеское воздушное наступление над несколькими регионами страны.

Так, над территорией Курской области силы ПВО сбили 57 беспилотников, над Белгородской областью — 31, над Липецкой — 27, над Воронежской — 16, над Брянской и Рязанской областями — 11, над Орловской — 6, над территорией Крыма — 2, над Тамбовской областью — 1.

Киевский режим в преддверии переговоров с российской делегацией в Турции продолжает осуществлять свою террористическую программу, направленную на запугивание мирных граждан России.

Все ночные попытки Киева атаковать российские регионы были обнаружены и пресечены. Оперативные службы продолжают следить за ситуацией.

Ранее губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил о последствиях атаки БПЛА в регионе.