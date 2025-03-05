Стало известно о скорой встрече делегаций Украины и Америки

В ближайшее время переговорные команды Соединенных Штатов и Украины встретятся между собой, чтобы обсудить важнейшие вопросы. Такое заявление в своем телеграм-канале сделал Андрей Ермак, руководитель офиса украинского президента.

По утверждению Ермака, он общался с советником Трампа по национальной безопасности Майком Уолтцем. Представители двух стран договорились между собой о скорой встрече.

«Обсудили дальнейшие шаги на пути к справедливому и длительному миру. Также обменялись мнениями по вопросам безопасности и согласования позиций в рамках двусторонних отношений между Украиной и США», — указал он.

Ермак добавил, что во время очной встречи вся эта работа будет продолжена.

Ранее Уолтц уже заявлял, что США сейчас ведут с Украиной обсуждение возможного места и времени встречи для проведения переговоров о мире. Также обсуждается состав команд переговорщиков. Он назвал такое общение важным шагом в установлении мира.