Стало известно о возможном приезде Трампа на похороны папы римского

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может отправиться в Ватикан для участия в похоронах папы римского Франциска. Такая информация появилась у газеты New York Post.

Издание сослалось на информацию, полученную от неких компетентных источников.

«Президент Трамп может поехать на похороны скончавшегося папы римского Франциска в Ватикан позже на этой неделе», — указали журналистам.

Сам глава Белого дома пока отказался давать точный ответ, полетит ли он в Ватикан. По его словам, такую возможность необходимо обсудить и рассмотреть. В частности, ему стоит свериться с расписанием других дел.

Ранее информированные источники допустили, что папа Римский Франциск скончался от инсульта. Он умер в возрасте 88 лет, и перед смертью понтифик на протяжении пяти недель проходил лечение от двусторонней пневмонии. Журналисты также сообщили, что официальное заключение Ватикана о причинах смерти должно появиться в самое ближайшее время.