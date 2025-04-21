В Италии озвучили вероятную причину смерти папы римского

Папа римский мог скончаться от инсульта, который произошел у него в больнице. Такую возможность допустила итальянская газета Corriere della Sera.

Издание сослалось на информацию, полученную от неназванного источника. Судя по ней, папа римский Франциск, которого лечили длительное время в больнице от двусторонней пневмонии, скончался от инсульта. Журналисты также добавили, что официальное заключение Ватикана о причинах смерти должно появиться в самое ближайшее время.

Ранее сообщалось, что о смерти понтифика высказался украинский президент Владимир Зеленский. По его словам, смерть папы римского оплакивают миллионы людей по всему миру, в том числе и на Украине. Зеленский добавил, что священнослужитель способствовал единству людей всех стран, он умел дарить надежду окружающим. Франциск также облегчал страдания человечества своими молитвами.