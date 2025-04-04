Правнук Сталина отказался от участия в параде на 9 Мая

«Никаких планов на 9 Мая у меня нет… Никуда я не пойду», — сказал он в ответ на вопрос о том, планирует ли он посетить торжественный парад в честь 80-летия Победы.

Джугашвили также отметил, что не собирается участвовать и в шествии «Бессмертного полка».

Ранее сообщалось, что десять городов РФ одобрили парад, Бессмертный полк и салют 9 Мая. В перечень таких городов входит Санкт-Петербург: в нем одобрили все три праздничных компонента. В Ростовской области в шести городах точно состоятся парады. В самом Ростове, а также в Новочеркасске пройдут еще и салюты.