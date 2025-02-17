Стало известно о возможном решении Трампа о выводе войск США из Европы и Балтии

На фоне переговоров с РФ Дональд Трамп может принять решение о выводе американских войск с территории Прибалтики и Европы. Такие данные появились у британской газеты The Financial Times.

Издание в своем материале сослалось на точку зрения некоторых европейских чиновников. Те утверждают, что Трамп во время переговоров с Россией по поводу прекращения украинского конфликта может принять решение о выводе американских военных с территории государств Евросоюза, в том числе из Эстонии, Латвии и Литвы.

«Европейские чиновники полагают, что Трамп, скорее всего, согласится вывести войска США из стран Балтии и, возможно, дальше на запад, в результате чего ЕС станет уязвимым для российской армии», — указал журналист.

Также сделано допущение, что последствия переговоров между Соединенными Штатами и Россией станут крайне серьезными не только для Украины, но и для всей Европы. США перестают быть тем союзником для ЕС, на которого можно положиться.

Ранее сообщалось, что Путин и Трамп могут встретиться уже в конце февраля на территории Саудовской Аравии. Их команды уже обговаривают все условия для этой встречи и договариваются о технических моментах.