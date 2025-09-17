Стало известно о возможном визите главы КНР в США
SCMP: Си Цзиньпин может поехать США в 2026 году
Председатель КНР Си Цзиньпин может совершить официальный визит в США в 2026 году, сообщили источники газеты South China Morning Post (SCMP). Ожидается, что поездка станет ответным шагом после визита президента США Дональда Трампа в Китай.
В американской политической среде уже обсуждаются возможные последствия такого визита. Некоторые аналитики выражают опасения, что приезд китайского лидера может быть воспринят как уступка Пекину и окажет влияние на позицию США в международных переговорах.
Сам президент Трамп позитивно относится к предстоящей встрече, однако отмечается, что окончательное решение будет приниматься с учетом советов его команды и дипломатических экспертов.
Эксперты отмечают, что визит Си Цзиньпина может стать значимым событием для укрепления двусторонних отношений между США и Китаем, а также для обсуждения вопросов торговли, безопасности и климатической политики.
