Стало известно о возможном визите главы КНР в США

Председатель КНР Си Цзиньпин может совершить официальный визит в США в 2026 году, сообщили источники газеты South China Morning Post (SCMP). Ожидается, что поездка станет ответным шагом после визита президента США Дональда Трампа в Китай.

В американской политической среде уже обсуждаются возможные последствия такого визита. Некоторые аналитики выражают опасения, что приезд китайского лидера может быть воспринят как уступка Пекину и окажет влияние на позицию США в международных переговорах.

Сам президент Трамп позитивно относится к предстоящей встрече, однако отмечается, что окончательное решение будет приниматься с учетом советов его команды и дипломатических экспертов.

Эксперты отмечают, что визит Си Цзиньпина может стать значимым событием для укрепления двусторонних отношений между США и Китаем, а также для обсуждения вопросов торговли, безопасности и климатической политики.

