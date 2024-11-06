Соратники Харрис обвинили Байдена в поражении демократов на выборах

Некоторые члены Демократической партии США уверены, что их проигрыш на выборах президента мог случиться по причине выхода из предвыборной гонки Джо Байдена. Об этом сообщает CNN и ссылается на «давнего помощника» американского президента.

Последователи данной версии считают, что демократы потерпели поражение из-за Барака Обамы, а также экс-спикера палаты представителей Нэнси Пелоси. Выдвигается версия об их препятствовании в выдвижении Байдена на пост президента США. Причем данные действия были предприняты в 2016 и 2024 годах ради неназванных лиц, которое вызывали «больший энтузиазм».

Утверждается, что близкие к Байдену люди, в основной массе, придерживаются двух мнений. Одни считают, что он должен был остаться кандидатом в президенты из-за сильных позиций в ряде традиционно продемократических штатов, другие же возлагают на него вину за поражение по причине «глубокой непопулярности».

Ранее сообщалось о том, что Камала Харрис готова позвонить Джо Байдену и признать свое поражение.