Стало известно о закулисном переговорном процессе по Украине

Решение о том, что очередной раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине будет проходить именно в Турции, еще не принято, но Стамбул — удобная площадка, поэтому закулисный процесс продолжается, сообщил РИА Новости дипломатический источник в столице Турции.

Однако он отметил, никакой конкретики пока нет.

Также непонятно, где будут продолжаться переговоры, добавил он.

Ранее сообщалось о том, что президент ЮАР поделился с Зеленским уроками эффективных переговоров. Он рассказал, что пытался донести до Зеленского идею о том, что успех в диалоге невозможен, если начинать его с предварительных условий и требований.