Стало известно об обстановке в Стамбуле накануне переговоров
В Стамбуле не усиливали меры безопасности перед переговорами РФ и Украины
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15 мая в Стамбуле состоятся первые за три года переговоры между Россией и Украиной.
Накануне в городе не усиливали мер безопасности, сообщает РИА Новости.
Турецкая сторона готова обеспечить необходимое помещение, этим вопросом также занимается генконсульство РФ в Стамбуле.
Центральные районы города заполнены туристами, спешащими приобрести сувениры и стоящими в очередях к достопримечательностям.
Меры безопасности не усилены, в том числе возле здания генконсульства РФ на центральной улице Истикляль. Движение транспорта пока не ограничено.
Ранее сообщалось о том, что Зеленский допустил проведение переговоров в Турции без участия Путина.