Стало известно об обстановке в Стамбуле накануне переговоров

Накануне в городе не усиливали мер безопасности, сообщает РИА Новости.

15 мая в Стамбуле состоятся первые за три года переговоры между Россией и Украиной.

Турецкая сторона готова обеспечить необходимое помещение, этим вопросом также занимается генконсульство РФ в Стамбуле.

Центральные районы города заполнены туристами, спешащими приобрести сувениры и стоящими в очередях к достопримечательностям.

Меры безопасности не усилены, в том числе возле здания генконсульства РФ на центральной улице Истикляль. Движение транспорта пока не ограничено.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский допустил проведение переговоров в Турции без участия Путина.