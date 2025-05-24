США сняли санкции в отношении Сирии на полгода для поставок гумпомощи

США временно приостановили действие санкций в отношении Сирии на полгода. Это решение было принято для того, чтобы обеспечить страну гуманитарной помощью и электроэнергией, сообщил государственный секретарь США Марко Рубио. Информацию об этом предоставил пресс-пул Белого дома.

Глава американского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что эти шаги способствуют укреплению сотрудничества между государствами.

«Президент Трамп предоставляет сирийскому правительству возможность содействовать миру и стабильности как внутри Сирии, так и в отношениях со своими соседями», — сказал Рубио.

Политический деятель отметил, что решение президента США Дональда Трампа дало возможность Сирии способствовать установлению мира и спокойствия как внутри государства, так и за его пределами.

Стоит отметить, что часть санкций были сняты с Дамаска США вслед за аналогичным решением объединенной Европы. 20 мая главы внешнеполитических ведомств государств-членов Европейского союза постановили отменить экономические ограничения в отношении Сирии, чтобы, как утверждается, поддержать сирийцев в процессе восстановления государства.

Ранее стало известно, что Сирия договорилась с DP World об управлении портом Тартус после ухода оттуда России.