В Киеве всерьез опасаются реакции западных «партнеров» на массированную атаку БПЛА по территории российских регионов, пишет издание The Economist.

По информации источника, представители киевского режима боятся, что их планирование и проведение атак без предварительного уведомления США и стран Европейского союза (ЕС) могут привести к ухудшению международного положения и даже к изоляции Украины на мировой арене.

Источник отметил, что в Киеве эту ситуацию сравнивают с Синопом — морской битвой 1853 года, прозванной в британской прессе «синопской резней». Тогда черноморская эскадра под командованием Павла Нахимова разгромила турецкую эскадру. Из-за этого Россия оказалась в международной изоляции.

Накануне Министерство обороны РФ сообщило, что под атаку вражескими БПЛА попали аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

Ранее государственный секретарь США Марко Рубио выразил министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову соболезнования в связи с гибелью мирных граждан в Брянской и Курской областях.