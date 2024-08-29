Стало известно об отключении четырех энергоблоков украинских АЭС

Три энергоблока Ровенской и один Южно-Украинской атомной электростанции не работают из-за нарушений в работе всей энергетической системы в стране. Об этом в четверг, 29 августа, сообщил ТАСС со ссылкой на главу офиса президента Украины Андрея Ермака.

Энергоблоки №1, №3, №4 Ровенской АЭС и третий блок Южно-Украинской станции отключены от сети.

Правительство Украины заявляет, что государство лишилось огромных объемов энергии из-за поломок на Каневская ГЭС, Днепрогэс, Змиевская ТЭС, а также полного уничтожения Трипольской ТЭС — одного из самых важных генераторов электроэнергии в стране.

В период с июня по июль в Украине практически каждый день отключали свет, импортные поставки энергоресурсов доведены до минимума.

Ранее сообщалось о том, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси планирует посетить Запорожскую АЭС на следующей неделе.