Гендиректор МАГАТЭ Гросси на следующей неделе намерен посетить Запорожскую АЭС

Визит запланирован на следующую рабочую неделю. Рафаэль Гросси акцентировал внимание на том, что представляет интересы независимой организации. Цель подобных поездок — найти такой формат сотрудничества, который устроит одновременно Россию и Украину. Спикер отметил, что также важно привлекать к работе представителей международного сообщества.

«В рамках того, что находится в компетенциях МАГАТЭ, мы двигаемся вперед», — сказал Рафаэль Гросси в интервью телеканалу CNBC.

Глава агентства неоднократно обращал внимание на то, что атаки по атомным станциям недопустимы. Они могут стать поводом для глобальной катастрофы всего человечества. В конце августа Гросси провел осмотр Курской АЭС. По итогам рабочего визита он сообщил, что на территории региона возникла опасность ядерного инцидента. Глава агентства призвал прекратить военные действия вблизи АЭС. Для объективного восприятия ситуации Рафаэль Гросси посетил также социально значимые объекты, расположенные вблизи Курской АЭС.

Ранее сообщалось, что МАГАТЭ не подтвердило изготовление Киевом грязной бомбы.