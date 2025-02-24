Стало известно об отсутствии согласия стран ЕС на конфискацию замороженных активов РФ

Государства Евросоюза не могут выработать единую позицию по поводу конфискации замороженных активов России. Такое заявление сделала Кая Каллас, глава евродипломатии, ее слова привело РИА Новости.

Каллас выступила на пресс-конференции, которая проходила после встречи глав МИД европейских стран. Она заявила о больших сложностях, с которыми сталкивается инициатива конфисковать замороженные в Европе российские средства.

«Для этого должна быть единая позиция, а у нас ее нет сейчас. Март начинается через несколько дней, поэтому я не смотрю на это оптимистично», — указала Каллас.

Затем она добавила, что все усилия в этом направлении стоит поддерживать.

Ранее Каллас заявила, что достижение соглашений по конфликту на Украине невозможно без активного участия Европы. По ее мнению, конфликт развивается на европейском континенте, и для установления мира Европа должна стать неотъемлемой частью процесса переговоров.