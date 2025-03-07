Стало известно об угрозах Украине со стороны США за отказ заключить сделку по ресурсам

Команда Белого дома в попытке принудить Украину к подписанию сделки по добыче минералов шантажировала украинское правительство. Об этом сообщил обозреватель Дэвид Игнатиус на страницах газеты Washington Post.

По утверждению журналиста, Украине поступали угрозы из Белого дома в попытке заставить подписать выгодное для США соглашение.

«Американское давление включало угрозу раскрыть предполагаемую коррупцию среди чиновников. Мне сказали, что Белый дом даже связывался с главным политическим соперником Зеленского, генералом Валерием Залужным», — указал Игнатиус.

Ранее советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что сделка по поводу ресурсов все еще может быть подписана. Чтобы диалог начался вновь, Украине следует выполнить всего лишь два обязательства. Зеленскому стоит сказать, что он сожалеет и готов подписать договор с США. Ему также надо принять участие в мирных переговорах. Вашингтон, по словам Уолтца, не планирует бесконечно оказывать Киеву поддержку без конкретного плана выхода из продолжающегося конфликта.