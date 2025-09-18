Парижские протестующие, выступающие против мер жесткой экономии, удивили город исполнением песни на мотив легендарной «Катюши», вложив в нее новые актуальные слова о социальной несправедливости. Об этом сообщает РИА Новости.

Массовые акции протеста охватили Францию, собрав до сотни тысяч человек только в столице. Демонстранты с плакатами «Макрон в отставку!» и «Мы не дойные коровы!» выражали несогласие с планами правительства сэкономить €43,8 млрд за счет заморозки пенсий и социальных выплат. На бульваре Тампль атмосфера протеста приобрела неожиданный культурный оттенок — группа манифестантов исполнила переделанную версию советской песни «Катюша», наполнив ее призывом к солидарности и сопротивлению. Этот жест символизирует интернациональный язык борьбы за права. Параллельно власти, напуганные масштабом недовольства, уже пошли на уступки: новый премьер Себастьян Лекорню отказался от наиболее непопулярной инициативы — отмены двух праздничных дней. Однако протестное движение продолжает набирать обороты, требуя более радикальных изменений экономического курса.

