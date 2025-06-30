Политический кризис вокруг Урсулы фон дер Ляйен набирает обороты: 74 депутата Европарламента уже поддержали вотум недоверия. Ее позиции ослабевают, а евроскептики усиливают давление. Депутат Гамбургского ландтага Ольга Петерсен раскрыла свою точку зрения относительно будущего политика. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По ее словам, недовольство Урсулой фон дер Ляйен растет, поскольку даже немецкие депутаты изначально не поддерживали ее кандидатуру. Более того, ее рейтинг достиг критического порога: для отставки нужно 2/3 голосов, но даже частичное сопротивление вынудит ее идти на уступки. Таким образом, будущее главы Еврокомиссии под вопросом, так как поражение может означать конец карьеры в ЕС или возвращение в Германию, где ее ждет конфликт с Мерцем.

Правозащитник добавила, что если фон дер Ляйен не изменит тактику, то это грозит ей риском потери доверия ключевых партнеров в ЕС, а также произойдет усиление позиций евроскептиков, что в итоге может привести к уходу с поста до конца срока.

По ее мнению, даже если фон дер Ляйен переживет вотум, ее политический капитал уже подорван. Остается вопрос: сможет ли она адаптироваться или станет жертвой собственной непопулярности?

Ранее сообщалось, что в Германии раскритиковали главу ЕК после ее слов о санкциях РФ.