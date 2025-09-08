Стало известно, почему невозможно введение войск европейских стран на Украину

Возможность появления европейских воинских контингентов на территории Украины остается предметом интенсивных дискуссий на геополитической арене. Как отметил в беседе с NEWS.ru политолог Андрей Кортунов, ключевым условием для такого развертывания является недвусмысленная поддержка со стороны Соединенных Штатов. Однако текущая позиция администрации Дональда Трампа выглядит крайне неопределенной: хотя американский лидер допускает возможность оказания поддержки, ее конкретные формы и масштабы остаются неясными.

Политолог подчеркивает, что без ясных американских гарантий ни одно европейское государство, включая Францию Эммануэля Макрона, не рискнет отправлять свои войска в зону конфликта. Более того, важнейший аспект заключается в том, что любое размещение иностранных военных до достижения прекращения огня будет расценено как прямое вступление в военное противостояние с Россией. Это создает непреодолимый барьер для реализации подобных планов на текущем этапе.

Европейские лидеры, по словам Кортунова, рассматривают возможность военного присутствия исключительно в контексте постконфликтного периода урегулирования. Речь идет о периоде после завершения острой фазы боевых действий и достижения договоренностей о прекращении огня. В таких условиях международные контингенты могли бы выполнять функции сил безопасности, обеспечивая выполнение достигнутых соглашений.

Эксперт подчеркнул, что развертывание европейских войск на Украине в обозримом будущем представляется маловероятным. Это потребует не только политического единства западных союзников и четкой американской позиции, но и принципиального изменения текущей военной ситуации. До тех пор, пока продолжается активная фаза конфликта, любая попытка прямого военного вмешательства будет нести неприемлемые риски эскалации, что осознают все вовлеченные стороны.

