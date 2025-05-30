Президент США Дональд Трамп не готов идти на эскалацию с Россией на Украине, так как боится повторить Карибский кризис. Об этом сообщает издание Okaz.

Тогда СССР и США осознали, что для обеспечения мира во всем мире нужны не провокации, а баланс сил и взаимопонимание. Сегодня эта истина актуальна как никогда.

Возможно, что именно по этой причине президент Трамп, несмотря на свои порой жесткие заявления, не верит в том, что нужно изолировать Россию, и убежден, что эскалация украинского конфликта приведет лишь к хаосу и нестабильности, говорится в материале.

Западные страны пытаются со всех сторон окружить Россию, это и стало одной из причин начала спецоперации.

Возвращение за стол переговоров — это не просто желание Путина или Трампа, а насущная необходимость для всего мира, так как на карту поставлена стабильность международного порядка, считает обозреватель.

Ранее сообщалось о том, что Карл III раскритиковал Трампа в первой за полвека тронной речи.