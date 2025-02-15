Стало известно, почему ВСУ оставляют бойцов в полуокруженных городах

Командование ВСУ бросает своих бойцов в полуокруженных городах и населенных пунктах с целью продемонстрировать боеспособность своих подразделений, рассказал РИА Новости пленный украинский военный Сергей Дзюба.

По его словам, получить признание у политического руководства командиры ВСУ могут только если в их подразделении большие потери.

Такая тактика ВСУ приводит к тому, что неподготовленные бойцы попадают на передовую, прекрасно понимая, что они погибнут. Сам Дзюба испытал это на себе.

«Да это не ощущение (что командование ВСУ бросает на смерть - ред.), это просто... уже в моем случае это факт. Потому что... уже были в окружении, уже все... дальше некуда, ну, есть возможность, ну, выведет и людей», - заявил он.

Ранее сообщалось о том, что ВСУ приступили к массовому вывозу своих раненых из Часова Яра.