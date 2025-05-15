Президент Украины Владимир Зеленский пригласил президента РФ Владимира Путина в Стамбул, чтобы добиться расположения американского лидера Дональда Трампа.

Такое мнение в интервью журналу Responsible Statecraft высказал военный эксперт Анатоль Ливен.

Такой ход главы киевского режима он назвал «маневром» или «трюком».

Ливен также напомнил, что еще три месяца назад власти Украины категорически отказывались вступать в переговоры с Россией, выдвигая в качестве условия вывод войск с освобожденных Россией территорий.

В настоящее время, добавил Ливен, Вооруженные силы РФ продвинулись на поле боя, что является для Москвы рычагом давления на переговорах.

Ранее сообщалось о том, что Зеленского предупредили о козырях в рукаве Путина.