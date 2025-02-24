Стало известно, почему Зеленскому не удастся наладить отношения с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский допустил роковую ошибку в общении со своим американским коллегой Дональдом Трампом, написал на своей странице в соцсети депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский.

Дело в том, пояснил он, что глава киевского режима в ходе общения с Трампом позволил себе перейти на личности.

«Проблема Зеленского в том, что у него нет и не будет уже обратного хода с Трампом», — подытожил Дубинский.

При этом, отметил он, у других политических лидеров — премьера Канады Трюдо, канцлера Германии Шольца, генсека НАТО Рютте и т.д. — он будет.

У Зеленского, считает парламентарий, есть только один способ добиться хорошего отношения со стороны Трампа — подписать соглашение о продаже украинских редкоземельных металлов США. Однако после этого, добавил Дубинский, его не примут на Украине.

Ранее сообщалось о том, что на Украине просят ввести санкции против режима Зеленского.