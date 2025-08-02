Стало известно, сколько тонн американской помощи простаивает на складах по всему миру

Более 60 тыс. тонн продуктов питания, предназначенных для гуманитарных миссий, простаивают на складах по всему и вскоре могут быть уничтожены из-за истечения срока годности. Об этом стало известно газете The Washington Post (WP).

Особенно тревожная ситуация сложилась в штате Джорджия, где после свертывания деятельности Агентства США по международному развитию (USAID) остались невостребованными тысячи тонн помощи, и в Род-Айленде, где пылятся 185 тыс. продовольственных коробок общей стоимостью $75 млн.

«Стикеры с надписью "уничтожить" были наклеены на этой неделе на сотни ящиков с продовольственной помощью США», — говорится в публикации.

Критика в адрес USAID достигла нового уровня, когда основатель компании Space X Илон Маск публично назвал организацию «преступной» и призвал к ее закрытию. Президент США Дональд Трамп поддержал эту позицию, подписав решение о реорганизации агентства.

Временное руководство USAID теперь возложено на государственного секретаря США Марко Рубио, который пообещал провести радикальную проверку всей деятельности организации.

Ранее издание Atlantic сообщало, что Белый дом приказал сжечь почти 500 тонн печенья для афганских и пакистанских детей.