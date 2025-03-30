Доход президента Украины Владимира Зеленского и его семьи за 2024 год составил более 15 млн гривен (около 31 млн руб.). Такие цифры приводит издание «Политика Страны».

Заработок семьи главы киевского режима складывается из нескольких источников. Так, 8 млн гривен они получили от погашения облигаций внутреннего государственного займа. Еще 7 млн им принесли сдача недвижимости в аренду, процент от вкладов и зарплаты президента.

Никаких значимых изменений в активах, недвижимости и транспортных средствах у семьи Зеленского не произошло.

Ранее сообщалось о том, что во время переговоров в Саудовской Аравии администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа выдвинула Киеву перечень необходимых к выполнению требований.