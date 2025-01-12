В парламенте Дании обратились к России с просьбой защитить Гренландию от Трампа

Депутат парламента Дании Карстен Хёнге выступил с предложением обратиться к России за помощью в защите Гренландии от возможных действий президента США Дональда Трампа. В своём аккаунте в социальной сети X Хёнге подчеркнул, что Дания не допустит отделения Гренландии.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп выступал с предложением, что Соединенным Штатам необходимо владеть Гренландией. Он считает, что необходимо либо купить данный остров, либо обменять его на Пуэрто-Рико у Дании, куда Гренландия входит на правах автономии. Гренландский премьер Эгеде сообщил, что территория острова принадлежит его жителям и не продается.

В условиях обострения ситуации и нарастания напряжённости в Дании необходимо предпринять решительные действия и обратиться за содействием к России для урегулирования проблемы, как отметил депутат датского парламента.

«И я уверен, что наша просьба будет услышана, поскольку Россия не допустит, чтобы Гренландия стала частью США. Для России это так же невыгодно, как и для нас», — сказал Хенге.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев дал совет Трампу, как быстро прибрать к рукам Гренландию и Канаду.