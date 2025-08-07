Стало известно, в каких трех странах может пройти саммит Путина и Трампа

Британское издание The Guardian сообщило , что из-за ордера Международного уголовного суда (МУС) на «арест» Владимира Путина, число государств, способных организовать его потенциальную встречу с Дональдом Трампом, значительно сужается.

Газета указывает на невозможность проведения переговоров в Хельсинки, где ранее уже встречались Путин и Трамп в 2018 году, так как Финляндия входит в число 125 стран, ратифицировавших Римский статут МУС.

По аналогичным причинам исключены Швейцария, Австрия, Исландия, Мальта, Франция, Испания и Великобритания, которые в прошлом принимали саммиты советских и американских лидеров в период холодной войны.

Издание также считает маловероятным проведение встречи в Потсдаме, Ялте или Тегеране, местах проведения конференций лидеров антигитлеровской коалиции во время Второй мировой войны.

По мнению The Guardian, саммит может быть организован в Саудовской Аравии или Турции, где уже проходили российско-украинские переговоры. Другим возможным вариантом называется Венгрия, учитывая близость премьер-министра Виктора Орбана как к Трампу, так и к Путину и его прежнее заявление о намерении Венгрии выйти из МУС.

Ранее сообщалось, что Ушаков подтвердил возможность встречи Путина и Трампа на следующей неделе.