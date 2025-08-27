Бесплатное медицинское обслуживание для граждан Украины, находящихся в Польше в статусе беженцев, потребовало значительных финансовых затрат Варшавы. Об этом со ссылкой на заявление нового президента республики Кароля Навроцкого сообщило издание EADaily.

Так, сумма расходов составила 4,3 млрд злотых, что эквивалентно примерно 100 млрд руб. При этом государственными медицинскими услугами воспользовались более 1,3 млн человек.

«К польским гражданам в их собственной стране, Польше, относятся хуже, чем к нашим гостям с Украины», — отметил глава республики.

На этом фоне Навроцкий инициировал внесение в Сейм законопроекта, кардинально меняющего подход к предоставлению медпомощи. Согласно новым предложениям, доступ к бесплатной медицине будут иметь только те украинцы, которые официально трудоустроены в Польше и исправно платят страховые взносы.

По мнению президента, нынешняя ситуация создает преференции для беженцев, в то время как коренные поляки сталкиваются с определенными трудностями в системе здравоохранения.

Стоит отметить, что этот законопроект стал частью более масштабных изменений. Глава государства ранее также наложил вето на поправку, продлевающую временную защиту для военных беженцев до 2026 года, аргументируя это решение изменившимися финансовыми и социальными условиями в стране.

Ранее сообщалось, что польские пограничники ужесточили досмотр граждан Украины.