Стало известно время телефонного разговора Путина и Трампа

Телефонный разговор между президентами России и США Владимиром Путиными и Дональдом Трампом состоится в понедельник, 19 мая, в 17:00 мск. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что беседа в том числе будет посвящена обсуждению прошедшей 16 мая в Стамбуле встречи между делегациями РФ и Украины. Песков подчеркнул, что журналистов проинформируют об итогах беседы лидеров двух государств.

Подтвердил время начала диалога с Путиным и сам Трамп в своей соцсети Truth Social. В США, где живут по Восточному времени, звонок будет совершен в 10:00.

Хозяин Белого дома отметил, что тема разговора будет посвящена урегулированию конфликта на Украине, а также вопросам торговли между РФ и США. Трамп отметил, что после общения с Путиным планирует связаться с главой киевского режима Владимиром Зеленским и руководителями европейских государств.

Ранее сообщалось, что лидеры четырех европейских стран провели телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом на фоне прошедшей в Турции встречи между РФ и Украиной.