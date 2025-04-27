Стало известно, зачем командование отбирает у солдат ВСУ телефоны на фронте

Большинство украинских боевиков лишаются своих устройств в ходе подготовки к выходу на линии фронта. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах, отметив, что к такой практике регулярно прибегает командование ВСУ на сумском направлении.

По данным источников, у украинских военных изымают мобильные телефоны, а после этого «чистят» их от любой информации, которая могла бы скомпрометировать командование или раскрывать внутренние детали операций.

В некоторых случаях телефоны возвращают солдатам с заводскими настройками, то есть в состоянии «обнуления», а в других — оставляют себе, даже если присутствует возможность вернуть мобильные устройства родственникам или близким.

Кроме того, рассказали в силовых структурах РФ, командование ВСУ часто объявляет «пропавшими без вести» военных, которых «только что» отправили на боевые позиции.

Как отметил собеседник агентства, родные и близкие украинских военнослужащих сталкиваются с хамским отношением со стороны командиров в попытках узнать судьбу солдат.

Ранее ТАСС сообщал, что родные солдат ВСУ используют чат-боты для жалоб на командиров армии, а также для получения психологической помощи.