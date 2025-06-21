Стало известно, зачем премьер-министру Дании Фредериксен подарили картонного осла

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен получила в подарок фигурку осла, сделанную из картона. Этот подарок ей сделали члены е политической партии. Фредериксен уже десять лет возглавляет датскую социал-демократическую партию. Смысл этого необычного подарка объяснил журнал Se og Hør.

По информации, картонный осел — это сертификат, который можно обменять на реальное животное.

В статье говорится, что Фредериксен планирует использовать это право после завершения своей политической деятельности.

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко собрался подарить своему российскому коллеге владимиру Путину белорусский сыр с изображением Кремля.