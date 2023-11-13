«Стало тяжелее жить среднему классу»: политолог рассказал, возможна ли в США гражданская война

Почти 50 процентов американцев считают, что политика Байдена нанесла тяжелый вред экономике страны. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Школой бизнеса Стивена Росса и газетой «Financial Times». При этом 21 процент респондентов не увидели никаких изменений, об этом сообщают западные СМИ.

О напряженности в американском обществе пишут многие западные аналитики. Политолог Дмитрий Раевский рассказал о том, что волнует простых американцев больше всего, и есть ли вероятность начала гражданской войны в США.

По его словам, жизнь простых американцев с начала правления Байдена ухудшилась.

«В Америке действительно есть инфляция. Стало гораздо тяжелее жить среднему классу. Все эти вспышки уличных протестов, например, движение за права темнокожих — это все реклама демократии. Настоящего нагнетания напряженности правительство не допустит. Для того, чтобы произошел серьезный раскол, нужно серьезное влияние извне», — заявил Раевский интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Это общество вообще очень сложно раскачать, уверен политолог.

«В Америке исторически сосуществуют друг с другом представители разных культур именно со своими проблемами. Русские, которые там живут, практически не слушают американские новости. У тех, кто приехал из Латиноамериканских стран, из Мексики, например, свои проблемы. Выезжаешь из большого города, а там мяско на коляске — ожирение у людей очень сильное, и они очень сами пассивные, инфантильные», — добавил Раевский.

Американцы живут в своем мире, их очень сложно «раскочегарить». Правительство США именно этого и добивается, заключил собеседник издания.

Ранее мы сообщали, что главу британского МВД уволили за критику полиции.