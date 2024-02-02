Станислав Каторов стал главой Ленинского городского округа
Станислав Каторов избран главой Ленинского городского округа Подмосковья.
Такое решение было принято сегодня на заседании муниципального Совета депутатов, сообщила пресс-служба министерства территориальной политики Московской области.
Согласно действующему законодательству, глава округа избирается Советом депутатов из числа кандидатов, представленных комиссией по результатам соответствующего конкурса.
Ранее сообщалось, что новым главой городского округа Реутов стал Филипп Науменко.