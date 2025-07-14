Старейший глава государства в мире идет на новые выборы

92-летний Поль Бийя объявил о своем участии в предстоящих президентских выборах в Камеруне, которые состоятся 12 октября текущего года. Об этом было официально объявлено в социальных сетях президентской администрации, пишет « Газета.ru ».

Старейший действующий глава государства в мире заявил о своей решимости продолжать служить интересам народа Камеруна. За свою политическую карьеру Бийя уже семь раз становился президентом страны.

Поль Бийя бессменно руководит Камеруном более 40 лет — с 1982 года, когда его предшественник Ахмаду Бабатура Ахиджо ушел в отставку по состоянию здоровья. В африканской политике он уступает по продолжительности пребывания у власти только лидеру Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиангу Нгема Мбасого, который находится у власти с 1979 года. Также в числе долгожителей африканской политики находится президент Конго Дени Сассу-Нгессо, возглавляющий страну с 1978 года, хотя его правление было прервано

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