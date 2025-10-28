«Стать героем за $1 млн»: Агенты США пытались завербовать летчика Николаса Мадуро. Почему миссия провалилась?

Агенты США пытались склонить к сотрудничеству одного из пилотов президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Ему предлагали огромное вознаграждение за то, чтобы он посадил самолет в месте, контролируемом американцами. Об этом сообщает Associated Press.

Спецслужбы США в течение нескольких месяцев пытались завербовать пилота, входившего в экипаж воздушного судна президента Венесуэлы. Согласно расследованию Associated Press, переговоры с летчиком начались весной 2024 года после получения информации от осведомителя в Доминиканской Республике.

В ходе тайной операции пилоту поступило предложение изменить маршрут и приземлиться в Пуэрто-Рико, Доминикане или на американской военной базе Гуантанамо. За сотрудничество ему обещали миллионы долларов и статус национального героя. Однако пилот, чье имя не называется, после нескольких переписок в мессенджере отказался от сделки. В сентябре он окончательно разорвал контакт, заблокировав номер вербовщика.

Ранее сообщалось о том, что США усилили военное присутствие в Латинской Америке для борьбы с наркокартелями.