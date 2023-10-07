«Ставка на высокотехнологичные средства вооружения»: как Израиль будет решать проблемы с Палестиной

Обострившийся конфликт между Израилем и Палестиной всколыхнул мир. Сегодня утром по Израилю ХАМАС выпустил несколько тысяч ракет. Политолог Андрей Кошкин объяснил, как Иерусалим собирается решать свои проблемы, и кто станет ему помогать.

Заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин напоминает, что ХАМАС — это исламское движение сопротивления Палестины. Происходящее они назвали символично: СВО — специальная военная операция.

«Операция ХАМАС называется «Буря Аль-Аксы» в честь мечети, которая является камнем преткновения по вопросу Иерусалима и Храмовой горы. Боевики ХАМАС акцентировали внимание — мол, вы удивитесь. Израиль в свою очередь в лице премьер-министра Нетаньяху и министра обороны Галанта назвал это войной», — отметил Кошкин в беседе с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Наш собеседник связался с экспертами из Израиля. Они рассказали, что действительно происходят весьма активные обстрелы, которых не было с двухтысячного года. Палестинцы обстреляли 21 город и заняли там несколько населенных пунктов. Есть убитые, раненые и заложники, доложили местные специалисты.

«Парадокс состоит в том, что города закрыты, и открыт вопрос, как сейчас резервисты поедут выполнять свои боевые функции. Но это уже внутренние проблемы Израиля. Что касается решения, обычно страна делает ставку на свои высокотехнологичные средства вооружения. Возможен и американский гамбит: помощь от США», — сказал политолог.

Несмотря на то, что Израиль старается выстроить отношения с арабским миром, например, подружиться с Саудовской Аравией, эти усилия остаются тщетными. По мнению эксперта, никто из этих стран не встанет на сторону Иерусалима.

«Эскалация будет подвергнута мощному коллективному осуждению со стороны арабского мира», — уверен Андрей Петрович.

Ранее политолог рассказал, как Штаты будут помогать Израилю и почему.