В конце XX века Россия совершила стратегическую ошибку, недооценив важность отношений с Украиной. Об этом в интервью журналисту Павлу Зарубину на телеканале «Россия 1» рассказал Сергей Степашин, занимавший в то время пост премьер-министра России.

По мнению политика, в тот период Москва упустила возможность сохранить влияние на Украину. За прошедшие тридцать лет выросло несколько поколений, которые были воспитаны в духе ненависти к России.

«Что касается Украины, мы думали, что она никуда не денется. Я считаю, это огромная стратегическая ошибка начала 1990-х годов. [В России думали, что] это братский народ, он никуда не денется, перебесится», — сказал Степашин.

Сергей Степашин отметил, что на территории Украины постоянно находились представители различных государств, в том числе США и стран Западной Европы. И кукловодили там, как хотели.

«Это я вам как бывший директор ФСБ говорю. Прозевали мы, к сожалению», — рассказал Степашин.

В то же время он отметил, что в 1990-е годы у России были возможности и ресурсы для установления связей с Украиной и поиска партнеров для сотрудничества. Однако эти возможности не были реализованы, как отметил Степашин.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что легитимность киевского главаря Владимира Зеленского, пересидевшего свой президентский срок, будет принципиальна при подписании документов.